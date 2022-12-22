Джеймс Кэмерон объяснил, зачем одновременно снимал три части «Аватара»

Режиссер совместил работу над несколькими частями, чтобы избежать «эффекта «Очень странных дел». Об этом он рассказал Entertainment Weekly.





В «Аватаре 2» появляется немало персонажей детей и подростков. Между съемками сиквелов обычно проходит несколько лет, за это время юные актеры вырастут. В таком случае получится «эффект «Очень странных дел», когда герои еще должны быть в старшей школе, но они выглядят на 27», пояснил Кэмерон. Он добавил, что любит сериал братьев Дафферов.





По словам исполнительницы роли Нейтири Зои Салданы, такой подход потребовал более тщательной подготовки. Актеры и режиссер обсудили все изменения, которые происходят между частями. В остальном дискомфорта не было, отметила актриса.



Другой причиной совместных съемок второй, третьей и частично четвертой частей фэнтези-франшизы ранее называли стремление сократить траты.





Примечательно, что одну из дочерей Нейтири и Джека играет Сигурни Уивер, которой в октябре исполнилось 73 года.





Фото: кадр из «Аватара 2»