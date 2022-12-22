Джеймс Кэмерон объяснил, зачем одновременно снимал три части «Аватара»

22.12.2022

Джеймс Кэмерон объяснил, зачем одновременно снимал три части «Аватара»
Режиссер совместил работу над несколькими частями, чтобы избежать «эффекта «Очень странных дел». Об этом он рассказал Entertainment Weekly.

В «Аватаре 2» появляется немало персонажей детей и подростков. Между съемками сиквелов обычно проходит несколько лет, за это время юные актеры вырастут. В таком случае получится «эффект «Очень странных дел», когда герои еще должны быть в старшей школе, но они выглядят на 27», пояснил Кэмерон. Он добавил, что любит сериал братьев Дафферов.

По словам исполнительницы роли Нейтири Зои Салданы, такой подход потребовал более тщательной подготовки. Актеры и режиссер обсудили все изменения, которые происходят между частями. В остальном дискомфорта не было, отметила актриса.

Другой причиной совместных съемок второй, третьей и частично четвертой частей фэнтези-франшизы ранее называли стремление сократить траты.

Примечательно, что одну из дочерей Нейтири и Джека играет Сигурни Уивер, которой в октябре исполнилось 73 года.

Фото: кадр из «Аватара 2»