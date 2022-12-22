Картина художника Чачбы-Шервашидзе подарена Национальной галерее Абхазии

Ранее, 15 декабря, в Сухуме открылась выставка Чачбы-Шервашидзе к 155-летию со дня его рождения. Она закроется 24 декабря после возложения цветов к могиле художника в сквере между Абхазской государственной филармонией и Государственным музеем Абхазии.





Александр Чачба-Шервашидзе — правнук правителя Абхазского княжества Келешбея Чачбы, известен как первый среди абхазов профессиональный художник.





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