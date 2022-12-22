Картина художника Чачбы-Шервашидзе подарена Национальной галерее Абхазии

21 декабря состоялось первое представление в новом Театре юного зрителя в Ижевске.
Британский кинематографист рассказал Empire о работе над биографической лентой о Наполеоне Бонапар...
Дореволюционная картина первого профессионального абхазского художника, художника Имп...
Режиссер совместил работу над несколькими сиквелами, чтобы избежать «эффекта «Очень странных дел». О...
Российские анимационные фильмы и сериалы особо ждут в таких странах, как Китай, Республика Корея, ...
21 декабря состоялось первое представление в новом Театре юного зрителя в Ижевске.
Британский кинематографист рассказал Empire о работе над биографической лентой о Наполеоне Бонапар...
Дореволюционная картина первого профессионального абхазского художника, художника Имп...
Режиссер совместил работу над несколькими сиквелами, чтобы избежать «эффекта «Очень странных дел». О...
Российские анимационные фильмы и сериалы особо ждут в таких странах, как Китай, Республика Корея, ...
Сказочные повести «Дядя Федор, пес и кот», «Крокодил Гена и его друзья», а также сбор...
Американская киноакадемия опубликовала короткие списки претендентов на премию в 10 номинациях. В к...
Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) представит 22 декабря на Новой сцене пер...
Информация о начале производственного процесса фильма по вселенной Alien появилась на Production L...
Историко-архитектурный музей-заповедник Рязанского кремля открыл выставку-квест «Ледниковый период, ...
Премьерный показ фильма режиссера Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана» проше...
Онлайн-кинотеатр Kion информировал о завершении съемок остросюжетной комедии о любви ...
Праздничное шоу на федеральном телеканале будут вести Лариса Гузеева, Митя Хрусталев, Валдис Пельш и...
Граждане РФ определили телеканалы, которые считают главными в уходящем году. Рейтинг возглавил Пер...
Созданием адаптации популярного проекта займутся «Медиаслово», «Газпром-медиа» и Okko. Об этом сообщ...
Джеймс Кэмерон и студия Disney не планируют выпускать версию фильма с добавлением новых сцен. Об э...
Благотворительный концерт классической музыки «В преддверии Новогодних чудес» состоялся 20 декабря...
Основатель продал компанию ее генпродюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову....
Концерт в центральном военном клиническом санатории «Архангельское» Минобороны РФ завершил серию выс...
22.12.2022