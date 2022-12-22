Картина художника Чачбы-Шервашидзе подарена Национальной галерее Абхазии

22.12.2022

Картина художника Чачбы-Шервашидзе подарена Национальной галерее Абхазии

Дореволюционная картина первого профессионального абхазского художника, художника Императорских театров Александра Чачбы-Шервашидзе подарена Государственной картинной галерее Абхазии. Церемония прошла в Центральном выставочном зале в Сухуме.

Ранее, 15 декабря, в Сухуме открылась выставка Чачбы-Шервашидзе к 155-летию со дня его рождения. Она закроется 24 декабря после возложения цветов к могиле художника в сквере между Абхазской государственной филармонией и Государственным музеем Абхазии. 

Александр Чачба-Шервашидзе — правнук правителя Абхазского княжества Келешбея Чачбы, известен как первый среди абхазов профессиональный художник.

Фото: Pixabay