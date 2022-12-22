Фильм якутских режиссеров об изменениях климата вошел в шорт-лист «Оскара»

Американская киноакадемия опубликовала короткие списки претендентов на премию в 10 номинациях. В категории «Лучший короткометражный документальный фильм» представлена работа авторов из РФ, сообщил пресс-центр РС (Я) в Москве.





В число 15 номинантов вошел фильм Максима и Евгении Арбугаевых «Выход» (Haulout) производства России и Британии. В центре истории — биолог-отшельник Максим Чакилев, который ежегодно ездит на Чукотку и наблюдает за массовой миграцией моржей. Он пытается выяснить, что заставляет десятки тысяч животных в одну ночь выбираться на арктический берег.





Работа брата и сестры Арбугаевых уже получила больше десяти призов российских и международных киносмотров. В их числе награды фестиваля Американского института кинематографии AFI Fest, IDA Documentary (США), Фестиваля короткометражного кино (Швейцария), «Послания к человеку» (Петербург), ViladoConde International Short Film Festival (Португалия) и др.





Для фотографа Евгении Арбугаевой, снимки которой публиковались в National Geographic, Time, «Выход» стал режиссерским дебютом. Выпускник ВГИКа, оператор и режиссер Максим Арбугаев ранее снял документалку «Генезис 2.0» (совместно с Кристианом Фраем), а также документальный фильм о незрячих футболистах «Бой». Сейчас он работает над своей первой игровой художественной картиной «Кончится лето» вместе с режиссером Владимиром Мункуевым («Нууча»). Главные роли исполняют Юра Борисов и Макар Хлебников.





95-я церемония «Оскара» состоится 12 марта.





Фото: пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве