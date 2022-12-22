Съемки новой части «Чужого» стартуют 6 февраля

Информация о начале производственного процесса фильма по вселенной Alien появилась на Production List.





Согласно производственному еженедельнику, фильм с рабочим названием Alien: Romulus снимут в Будапеште. Проект заявлен как «отдельный оригинальный фильм», основанный на научно-фантастическом хорроре 1979 года. Подробности сюжета не приводятся.





Постановкой фильма займется уругвайский режиссер Феде Альварес («Зловещие мертвецы: Черная книга»). За сценарий наряду с ним отвечает его давний соратник Родо Саягес. Вместе они разработали сценарий триллера «Не дыши», снятого Альваресом.





Актерский ансамбль сай-фай-картины возглавит Кэйли Спэни («Мейр из Исттауна»). Режиссер первого «Чужого» и двух его приквелов Ридли Скотт выступит исполнительным продюсером проекта. Примерная дата релиза не сообщается.





На сегодня франшиза «Чужой» о противостоянии Эллен Рипли и внеземных ксеноморфов включает оригинальную ленту 1979 года, три ее продолжения, снятых разными режиссерами, и два приквела.





Фото: кадр из фильма «Чужой: Завет»