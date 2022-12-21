Музей Победы открывает выставку к 125-летию со дня рождения маршала Ивана Конева

21.12.2022

Музей Победы открывает выставку к 125-летию со дня рождения маршала Ивана Конева

Выставка, посвященная 125-летию со дня рождения маршала Ивана Конева, открывается 22 декабря в Музее Победы в Москве. Об этом сообщает пресс-служба музея.

В экспозицию вошли фотографии, документы и личные вещи военачальника. Например, маршальский китель, портсигар, зажигалка военачальника и другие экспонаты.

«Особый интерес вызывают подарки, которые были сделаны жителями освобожденных территорий Украины, Польши, Чехословакии», — добавили в пресс-службе.

Выставка станет частью проекта «Война: день за днем». Посетить ее можно до 5 февраля 2023 года.

Фото: Pixabay