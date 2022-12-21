Музей Победы открывает выставку к 125-летию со дня рождения маршала Ивана Конева

Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) представит 22 декабря на Новой сцене пер...
Информация о начале производственного процесса фильма по вселенной Alien появилась на Production L...
Историко-архитектурный музей-заповедник Рязанского кремля открыл выставку-квест «Ледниковый период, ...
Премьерный показ фильма режиссера Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана» проше...
Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) представит 22 декабря на Новой сцене пер...
Информация о начале производственного процесса фильма по вселенной Alien появилась на Production L...
Историко-архитектурный музей-заповедник Рязанского кремля открыл выставку-квест «Ледниковый период, ...
Премьерный показ фильма режиссера Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана» проше...
Онлайн-кинотеатр Kion информировал о завершении съемок остросюжетной комедии о любви ...
Праздничное шоу на федеральном телеканале будут вести Лариса Гузеева, Митя Хрусталев, Валдис Пельш и...
Граждане РФ определили телеканалы, которые считают главными в уходящем году. Рейтинг возглавил Пер...
Созданием адаптации популярного проекта займутся «Медиаслово», «Газпром-медиа» и Okko. Об этом сообщ...
Джеймс Кэмерон и студия Disney не планируют выпускать версию фильма с добавлением новых сцен. Об э...
Благотворительный концерт классической музыки «В преддверии Новогодних чудес» состоялся 20 декабря...
Основатель продал компанию ее генпродюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову....
Концерт в центральном военном клиническом санатории «Архангельское» Минобороны РФ завершил серию выс...
20 декабря программа «Корабли для уникальных людей» музея-заповедника «Музей Мирового океана» собрал...
До 25 декабря на базе Севастопольского государственного университета работает временная выставка «Ар...
В Рязани откроется региональный центр консервации и реставрации библиотечных фондов. Он станет вторы...
Выставка, посвященная 125-летию со дня рождения маршала Ивана Конева, открывается 22 дек...
Денисову пещеру включили в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Заявка была разработан...
Премьера приквела фильма «Майор Гром: Чумной доктор» состоялась в столичном кинотеатре «Октябрь» 21 ...
За первый уик-энд в прокате блокбастер «Аватар: Путь воды» собрал в странах СНГ почти 166 млн рубл...
21.12.2022