Музей Победы открывает выставку к 125-летию со дня рождения маршала Ивана Конева

В экспозицию вошли фотографии, документы и личные вещи военачальника. Например, маршальский китель, портсигар, зажигалка военачальника и другие экспонаты.





«Особый интерес вызывают подарки, которые были сделаны жителями освобожденных территорий Украины, Польши, Чехословакии», — добавили в пресс-службе.





Выставка станет частью проекта «Война: день за днем». Посетить ее можно до 5 февраля 2023 года.





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