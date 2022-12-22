«Литрес» назвал самое популярное произведение Успенского

22.12.2022

«Литрес» назвал самое популярное произведение Успенского

Сказочные повести «Дядя Федор, пес и кот», «Крокодил Гена и его друзья», а также сборник «Смешные рассказы для детей» стали самыми популярными произведениями Эдуарда Успенского среди россиян. Об этом сообщили в пресс-службе книжного сервиса «Литрес».

К 85-летию со дня рождения писателя, которое отмечается 22 декабря, «Литрес» проанализировал продажи книг Успенского в цифровом формате за последние пять лет и составил топ-10 его самых популярных произведений у пользователей.

Как отметили в «Литрес», большинство пользователей выбирает произведения Успенского в формате аудио. 

Эдуард Успенский (1937-2018) — российский писатель и сценарист.

Фото: Pixabay