«Литрес» назвал самое популярное произведение Успенского

К 85-летию со дня рождения писателя, которое отмечается 22 декабря, «Литрес» проанализировал продажи книг Успенского в цифровом формате за последние пять лет и составил топ-10 его самых популярных произведений у пользователей.





Как отметили в «Литрес», большинство пользователей выбирает произведения Успенского в формате аудио.





Эдуард Успенский (1937-2018) — российский писатель и сценарист.





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