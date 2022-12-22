Музей-заповедник Рязанского кремля воссоздал пещеру первобытного человека

22.12.2022

Музей-заповедник Рязанского кремля воссоздал пещеру первобытного человека

Историко-архитектурный музей-заповедник Рязанского кремля открыл выставку-квест «Ледниковый период, или Новый год в каменном веке». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея-заповедника.

Посетители смогут заглянуть в пещеру первобытного человека и «поохотиться» на мамонта.

Кроме того, заглянув в жилище первобытного человека, можно будет потрогать инструменты, при помощи которых такое жилище создавалось: рубило, каменный топор, скребок, а также попробовать создать подобные орудия своими руками.

Фото: Pixabay