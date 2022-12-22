Музей-заповедник Рязанского кремля воссоздал пещеру первобытного человека

Посетители смогут заглянуть в пещеру первобытного человека и «поохотиться» на мамонта.





Кроме того, заглянув в жилище первобытного человека, можно будет потрогать инструменты, при помощи которых такое жилище создавалось: рубило, каменный топор, скребок, а также попробовать создать подобные орудия своими руками.





Фото: Pixabay