В Якутии выйдет в прокат фильм «Не хороните меня без Ивана»

22.12.2022

В Якутии выйдет в прокат фильм «Не хороните меня без Ивана»

Премьерный показ фильма режиссера Любови Борисовой «Не хороните меня без Ивана» прошел в Якутске в кинотеатре «Лена».

«Не хороните меня без Ивана» — российская драма об основоположнике изобразительного искусства Якутии Иване Попове (1874-1945) и его друге, находящемся в состоянии летаргического сна. Картина основана на реальной истории, произошедшей в 1910 году в Якутии.

В главных ролях — Дариус Гумаускас в роли Ивана Попова и Александр Чичахов в роли Степана Бересекова.

В декабре фильм получил главный приз первого Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний».

С 22 декабря начинается прокат фильма по всей территории Якутии.

Фото: Pixabay