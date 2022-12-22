В Якутии выйдет в прокат фильм «Не хороните меня без Ивана»

«Не хороните меня без Ивана» — российская драма об основоположнике изобразительного искусства Якутии Иване Попове (1874-1945) и его друге, находящемся в состоянии летаргического сна. Картина основана на реальной истории, произошедшей в 1910 году в Якутии.





В главных ролях — Дариус Гумаускас в роли Ивана Попова и Александр Чичахов в роли Степана Бересекова.





В декабре фильм получил главный приз первого Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний».





С 22 декабря начинается прокат фильма по всей территории Якутии.





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