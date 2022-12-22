Kion сообщил об окончании съемок нового сериала Бориса Хлебникова

22.12.2022

Kion сообщил об окончании съемок нового сериала Бориса Хлебникова

Онлайн-кинотеатр Kion информировал о завершении съемок остросюжетной комедии о любви «Третий в постели», пишет «Культуромания». 

Главные роли в шоу исполнили Анна Михалкова, Любовь Аксенова и Александр Робак.

Режиссером проекта стал Борис Хлебников.

Сериал состоит из шести эпизодов и выйдет на платформе Kion.

«Люба и Рома устали от своего долгого брака, но их беременная дочка Наташа и зять Степа решают помочь родным сохранить семью и дарят тур в пятизвездочный отель в Турции», — говорится в описании фильма.

Фото: Pixabay