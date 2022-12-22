Kion сообщил об окончании съемок нового сериала Бориса Хлебникова

Главные роли в шоу исполнили Анна Михалкова, Любовь Аксенова и Александр Робак.





Режиссером проекта стал Борис Хлебников.





Сериал состоит из шести эпизодов и выйдет на платформе Kion.





«Люба и Рома устали от своего долгого брака, но их беременная дочка Наташа и зять Степа решают помочь родным сохранить семью и дарят тур в пятизвездочный отель в Турции», — говорится в описании фильма.





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