Первый канал стал первым в рейтинге главных российских телеканалов 2022 года

Граждане РФ определили телеканалы, которые считают главными в уходящем году. Рейтинг возглавил Первый канал. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование показало, что каждый второй житель России считает Первый канал главным вещателем 2022 года. За этот вариант отдали голоса 50% респондентов, пишет ФАН.

Второе место занял канал «Россия-1» с результатом 23%.

Третьей стала «Россия-24», набравшая 4%.

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