Денисова пещера в Алтайском крае включена в предварительный список ЮНЕСКО

«Это означает, что можно приступать ко второму этапу — подготовке номинационного досье, которая включает масштабный объем научных исследований», — говорится в сообщении.





Денисова пещера — самая древняя из обитаемых пещер на территории Сибири. В пещере обнаружили фрагмент останков, который позволил учёным открыть новый подвид древних людей. Ему дали название «денисовский человек».





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