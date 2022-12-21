Денисова пещера в Алтайском крае включена в предварительный список ЮНЕСКО

21.12.2022

Денисова пещера в Алтайском крае включена в предварительный список ЮНЕСКО

Денисову пещеру включили в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Заявка была разработана министерством культуры совместно с правительством Алтайского края и направлена в сентябре в комиссию РФ по делам ЮНЕСКО. Об этом информирует Минкультуры в своем Telegram-канале.

«Это означает, что можно приступать ко второму этапу — подготовке номинационного досье, которая включает масштабный объем научных исследований», — говорится в сообщении.

Денисова пещера — самая древняя из обитаемых пещер на территории Сибири. В пещере обнаружили фрагмент останков, который позволил учёным открыть новый подвид древних людей. Ему дали название «денисовский человек».

Фото: Pixabay