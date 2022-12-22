Умерла актриса из «Бэтмена» и «Сабрины — маленькой ведьмы» Дайан Макбейн

Американская актриса кино, театра и ТВ скончалась на 82-м году жизни, сообщил THR.





Макбейн умерла 21 декабря в результате онкологического заболевания. Последние годы она проживала в загородном доме в Лос-Анджелесе.





Артистка впервые появилась на экране в 17 лет в эпизоде сериала «Мэверик». В начале 60-х ее карьера взлетела, она активно снималась на в телепроектах и кинокартинах. Среди работ того времени были мюзикл «Выходные в Калифорнии» с Элвисом Пресли, драма «Клодель Инглиш», сериалы «Агенты А.Н.К.Л.», «Дни нашей жизни». Позже она появлалась в телепроектах «Ангелы Чарли», «Рыцарь дорог», «Доктор Куин: Женщина-врач». В начале 80-х актриса пережила изнасилование, после чего прошла обучение и начала консультировать женщин, переживших похожий опыт.





Ранее в Москве скончался кинокритик, киновед, президент кинофестиваля «Окно в Европу» Армен Медведев. Ему было 84 года.





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