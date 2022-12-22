Первый канал показал ведущих «Новогодней ночи»

Праздничное шоу на федеральном телеканале будут вести Лариса Гузеева, Митя Хрусталев, Валдис Пельш и еще семь звезд, сообщили в пресс-службе вещателя.





Зрители Первого проведут новогоднюю ночь в компании фигуристки Анны Щербаковой, комика Вадима Галыгина, актера Максима Аверина. Вместе с ними программу проведут лица Первого канала Светлана Зейналова, Екатерина Березовская и Тимур Соловьев.





Пресс-служба привела слова Гузеевой, пожелавшей здоровья всем телезрителям. Она добавила: «Пусть никакие 60+ вас не смущают и никак не мешают вам воплощать в жизнь свои самые смелые мечты».





Зейналова пожелала легкости и успехов в наступающем году. Галыгин напомнил о шоу «Фантастика» с ним в роли ведущего, пожелав «фантастического удовольствия».





Ранее сообщалось, что «Голубой огонек» на «России» в новогоднюю ночь проведут Андрей Малахов, Николай Басков и др.