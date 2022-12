Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» получит российскую версию

Созданием адаптации популярного проекта займутся «Медиаслово», «Газпром-медиа» и Okko. Об этом сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра, передает ТАСС.





Соглашение заключили с турецкой компанией Madds, владеющей правами на сериал. Локализованная версия получит новый каст, изменения в сюжете и новое место действия, которое развернется в Москве. При этом планируется сохранить «общее обаяние драматургии проекта», подчеркнули в «Медиаслове».





Сериал планируют выпустить в эфире ТНТ, на стримингах Okko и Premier.





«Постучись в мою дверь» (Love is in the Air) стартовал в 2020 году. Ромком повествует о флористке, не доучившейся на ландшафтного дизайнера, и архитекторе-бизнесмене, которые по договору изображают пару. Шоу получило два сезона и было особенно тепло принято в Европе.





Фото: кадр из Love is in the Air