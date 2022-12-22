Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» получит российскую версию

Праздничное шоу на федеральном телеканале будут вести Лариса Гузеева, Митя Хрусталев, Валдис Пельш и...
Граждане РФ определили телеканалы, которые считают главными в уходящем году. Рейтинг возглавил Пер...
Созданием адаптации популярного проекта займутся «Медиаслово», «Газпром-медиа» и Okko. Об этом сообщ...
Джеймс Кэмерон и студия Disney не планируют выпускать версию фильма с добавлением новых сцен. Об э...
Праздничное шоу на федеральном телеканале будут вести Лариса Гузеева, Митя Хрусталев, Валдис Пельш и...
Граждане РФ определили телеканалы, которые считают главными в уходящем году. Рейтинг возглавил Пер...
Созданием адаптации популярного проекта займутся «Медиаслово», «Газпром-медиа» и Okko. Об этом сообщ...
Джеймс Кэмерон и студия Disney не планируют выпускать версию фильма с добавлением новых сцен. Об э...
Благотворительный концерт классической музыки «В преддверии Новогодних чудес» состоялся 20 декабря...
Основатель продал компанию ее генпродюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову....
Концерт в центральном военном клиническом санатории «Архангельское» Минобороны РФ завершил серию выс...
20 декабря программа «Корабли для уникальных людей» музея-заповедника «Музей Мирового океана» собрал...
До 25 декабря на базе Севастопольского государственного университета работает временная выставка «Ар...
В Рязани откроется региональный центр консервации и реставрации библиотечных фондов. Он станет вторы...
Денисову пещеру включили в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Заявка была разработан...
Премьера приквела фильма «Майор Гром: Чумной доктор» состоялась в столичном кинотеатре «Октябрь» 21 ...
За первый уик-энд в прокате блокбастер «Аватар: Путь воды» собрал в странах СНГ почти 166 млн рубл...
Руководители подведомственных Министерству культуры Российской Федерации научных и образовательных о...
Список любимых зарубежных новогодних и рождественских кинокартин российских зрителей составил телека...
Слово уходящего года по версии научного заведения связано с историей и переосмыслением прошлого, г...
Директор музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» Ирина Котова и генеральный директор Донецкого респуб...
Адвокат Сол Гудман из сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» стал ролью всей жизни а...
Стали известны величайшие актеры всех времен по версии Empire. Полный список приведен на с...
22.12.2022