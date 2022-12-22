«Аватар: Путь воды» не получит режиссерскую версию

Джеймс Кэмерон и студия Disney не планируют выпускать версию фильма с добавлением новых сцен. Об этом в интервью Polygon заявил продюсер проекта Джон Ландау.





В настоящее время в кинотеатрах демонстрируют окончательный вариант второго «Аватара». Он не получит режиссерской или расширенной версии, несмотря на слухи, подчеркнул собеседник портала.





По его словам, на это просто не хватит материала. «Пути воды» основан на спецэффектах, работа над которыми требует времени и денег. Потому в картине практически нет лишних сцен. К тому же она длится дольше трех часов. Если хронометраж увеличить, то фильм превратится в мини-сериал.





Ландау пояснил слова Кэмерона, говорившего о создании двух версий «Аватара 2»: шестичасовой для стримингов и двухчасовой для кинотеатров. Идея заключалась в том, чтобы сделать масштабное эпическое повествование на шесть часов и «вытащить» из него фильм на 2,5 часа, сказал продюсер.













Фото: кадр из «Аватара 2»