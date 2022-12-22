Предновогодняя встреча участников программы «Корабли для уникальных людей» состоялась в Музее Мирового океана

Музыкальные номера для гостей представили юные артисты из детских музыкальных школ Калининграда и области, завоевав самые громкие и искренние аплодисменты зрителей. Для ребят зажглись огни гирлянд в экспозициях, а также на самых «морских» новогодних елках — на исторических судах музейной набережной. Вместе с сотрудниками музея дети смастерили новогодние игрушки.

Программа «Корабли для уникальных людей» направлена на решение вопросов социокультурной реабилитации инвалидов и детей с ОВЗ, создание коррекционно-развивающей среды в пространстве Музея Мирового океана. Специально разработанные и адаптированные экскурсии и занятия для посетителей с ограниченными возможностями позволяют расширять круг знаний, содействуют процессу социальной адаптации, формированию навыков общения и их адекватного поведения в социуме. Этому в немалой мере помогают и другие музейные программы — «Океан в саквояже», «Музей в жестах», «Трогательный музей».

Опыт объединения здоровых детей и детей с ОВЗ дает поразительные результаты. В «Школе математических и навигацких наук» на занятиях по изучению парусного вооружения, такелажа и рангоута, элементов навигационной науки, вязанию морских узлов снимается напряжение и скованность в общении, раскрывается индивидуальность каждой личности.

Фото: Минкультуры РФ