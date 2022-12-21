Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» и Донецкий республиканский краеведческий музей договорились о сотрудничестве

В октябре в Ульяновске Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» принимал коллег из Донецкого республиканского краеведческого музея. В ходе дружеской встречи были достигнуты устные договоренности о дальнейшем взаимодействии организаций, которые и легли в основу Соглашения.

Заключение Соглашения между двумя учреждениями культуры – это новый этап в их работе, открывающий перспективы по изучению общей истории, обмену знаниями и опытом, созданию новых межмузейных программ, объединенных темой патриотизма и сохранения памятников культуры.

«Содействие развитию культуры, образования и патриотизма – это основополагающие направления работы, как для Донецкого республиканского краеведческого музея, так и для Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», и именно эти направления станут опорой для разработки новых программ, круглых столов и иных наших мероприятий», – рассказала Ирина Котова.

«Мы надеемся на плодотворное сотрудничество в рамках подписанного соглашения и выражаем уверенность, что всеобъемлющее партнерство и взаимодействие между нашими музеями расширится за счет реализации интересных культурных проектов. Совместные шаги будут способствовать обмену опытом работы и сохранению общего культурного наследия», – отметила Марина Максимчук.

В рамках Соглашения уже состоялся первый обмен виртуальными выставками. Проект «Слёзы Донбасса» – фоторепортаж из Донецка – можно увидеть на сайте Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» ulzapovednik.ru. На портале Донецкого республиканского краеведческого музея размещена выставка «Плакаты Победы» коллег из Ульяновска.

Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» объединяет в своих границах исторические, архитектурные и мемориальные памятники Симбирска-Ульяновска. Особенностью, отличающей ульяновский музей-заповедник от родственных ему комплексов, является тот факт, что он расположен в историческом центре современного города, таким образом в сфере его деятельности находятся вопросы, связанные с сохранением, реставрацией, воссозданием и представлением современными музейными средствами исторического облика российского провинциального города второй половины XIX – начала ХХ века. В настоящее время в составе Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 17 музеев, выставочный зал «На Покровской», Детский музейный центр и научно-выставочный комплекс «На Московской».

Донецкий республиканский краеведческий музей основан в 1924 году. Музей является многопрофильным краеведческо-культурным комплексом. Многие музейные экспонаты являются уникальными ценностями, которые имеют мировое значение и составляют неотъемлемую часть культурного наследия Донецкой Народной Республики.

Фото: Минкультуры РФ