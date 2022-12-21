В Минкультуры прошел семинар-совещание с главами подведомственных научных и образовательных организаций

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова поблагодарила собравшихся за успешную командную, последовательную работу.

«Ваш высокий профессионализм, творческое мышление, требовательность, умение видеть перспективу, готовность взять на себя ответственность вызывают наше глубокое уважение», – сказала она.

Заместитель министра культуры России Надежда Преподобная отметила опыт участия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» пяти творческих вузов. За год реализации программы во ВГИКе была открыта Лаборатория виртуальной реальности и искусственного интеллекта, которая предлагает программы обучения для формирования совершенно новых квалификаций высшего образования, аналогов которым в России пока нет. В рамках проекта Театрального института имени Бориса Щукина «Система Вахтанговского воспитания – Школьные театры» в субъектах Российской Федерации появилось более 10 тыс. новых школьных театров. Межфакультетские молодежные творческие команды студентов и выпускников ГИТИСа ставят спектакли в регионах России и за рубежом. Академия музыки имени Гнесиных открыла локальный музыкальный лейбл «Дом Гнесиных», а также на базе академии созданы три научных центра и центр современной музыки. Академией Русского балета завершено проектирование виртуальной обучающей платформы «Русский балет», создан диссертационный совет – первый совет по направлению хореографического искусства.

«Буквально недавно участники прошли защиту работы, которая была выполнена в течение года. Все вузы остались в проекте», – сообщила Надежда Преподобная.

Заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев уточнил, что в следующем году к программе «Приоритет-2030» смогут присоединиться и другие творческие вузы.

«Мы запустили отбор в дальневосточный трек для вузов Дальневосточного федерального округа независимо от ведомственной принадлежности. В 2023 году будет вторая волна отбора в дальневосточный трек, и у вузов Минкультуры в регионе есть возможность попасть в эту программу», – сказал он.

Надежда Преподобная рассказала, что со следующего года перед вузами-участниками поставлена новая задача – участие в проекте «Цифровые кафедры»: командам вузов необходимо разработать дополнительные профессиональные программы и программы профессиональной переподготовки IT-профиля или блоки IT-компетенций в пределах образовательной программы высшего образования.

Замминистра культуры акцентировала внимание участников семинара-совещания на важности целевого набора абитуриентов и усилении работы вузов с работодателями.

«Ежегодно Правительством Российской Федерации устанавливаются квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования – от 10 до 50 процентов от общего количества контрольных цифр приема. Предложения по целевому обучению формируются субъектами Российской Федерации на основании анализа рынка труда и с учетом потребностей экономики субъекта в квалифицированных кадрах. Поэтому прошу активизировать свою работу в этом направлении в тесном взаимодействии с регионами», – сказала Надежда Преподобная.

По ее словам, эта работа должна быть тесно связана с деятельностью центров компетенций, открываемых на базе вузов. Задачи таких центров – помощь студентам в трудоустройстве как в период обучения, так и после его завершения, сопровождение и поддержка выпускников в период их творческого и профессионального становления.

В фокусе внимания образовательных организаций – воспитательная деятельность, а также включение в штат психологов. Замминистра культуры также напомнила о важности цифровой трансформации учреждений, включающей переход на российское программное обеспечение.

В пленарном заседании семинара-совещания принял участие руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. Он напомнил, что с 1 марта 2022 года вступила в действие новая модель аккредитации образовательных организаций, аккредитация стала для них бессрочной.

Советник главы Рособрнадзора, директор по развитию ГК «Просвещение» Наталья Алтыникова рассказала об основных результатах апробации аккредитационного мониторинга и участии в нем МГИК и ВГИК, директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин – о развитии системы среднего профессионального образования. Президент Ассоциации учебных заведений искусства и культуры, ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова Владимир Малышев поделился итогами проведения Декады выпускников творческих вузов и призвал коллег делиться своими предложениями по мероприятиям декады в следующем году.

Фото: Минкультуры РФ