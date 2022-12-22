Выставка «Археология Севастополя. Истоки» будет открыта до 25 декабря

22.12.2022

Выставка «Археология Севастополя. Истоки» будет открыта до 25 декабря

До 25 декабря на базе Севастопольского государственного университета работает временная выставка «Археология Севастополя. Истоки», посвященная 130-летию Херсонесского музея и 175-летию его основателя – Карла Казимировича Косцюшко-Валюжинича.

130 лет назад в Херсонесе появился первый археологический музей – «Склад местных древностей». За эти годы им пройден долгий путь от простого провинциального древлехранилища к ныне широко известному Государственному историко-археологическому музею-заповеднику «Херсонес Таврический».

У его истоков стоял Карл Казимирович Косцюшко-Валюжинич (1847–1907) – археолог и заведующий раскопками в Херсонесе, который проявлял неиссякаемое трудолюбие и безграничную любовь к своему делу. Исследователь руководил раскопками с 1888 по 1907 год, а археологические изыскания на территории Херсонеса, предпринятые им более 100 лет тому назад, положили начало систематическому изучению истории этого древнего города и позволили установить его беспрерывное существование с V в. до н. э. вплоть до XV в. н. э.

По инициативе и благодаря усилиям К.К. Косцюшко-Валюжинича в Херсонесе был организован «Склад местных древностей», в котором хранились и демонстрировались всем желающим материалы, обнаруженные при раскопках Херсонеса. Несмотря на то, что первые археологические исследования были проведены на территории Херсонеса в 1827 году, планомерные изыскания были начаты только в 1888-м. Именно в это время формировалась археология Севастополя – на основе изучения его «предтечи» – древнего Херсонеса.

Выставка проводится на базе Севастопольского государственного университета, деятельность которого тесным образом связана с Херсонесским музеем. Совместные выставочные и образовательные проекты, практика студентов, участие сотрудников университета в изучении Херсонеса и Южного пригорода – все это способствует формированию крепких научных связей между нашими учреждениями.

Выставка впервые представляет на территории университета концентрированную историю раскопок Херсонеса в фотографиях, предметах и книгах. Посетители увидят снимки, иллюстрирующие главные события из жизни Херсонесского музея, основные экспедиции, фрагменты экспозиций, печатные издания.

Хронологически выставка охватывает период с 1892 по 2022 год и освещает основные события из истории музея за прошедшие 130 лет, последовательность проводимых археологических экспедиций. Также экспозиция знакомит с людьми, которые сыграли ключевую роль в истории музея и раскопок Херсонеса.

Фото: Минкультуры РФ