Выставка «Археология Севастополя. Истоки» будет открыта до 25 декабря

130 лет назад в Херсонесе появился первый археологический музей – «Склад местных древностей». За эти годы им пройден долгий путь от простого провинциального древлехранилища к ныне широко известному Государственному историко-археологическому музею-заповеднику «Херсонес Таврический».

У его истоков стоял Карл Казимирович Косцюшко-Валюжинич (1847–1907) – археолог и заведующий раскопками в Херсонесе, который проявлял неиссякаемое трудолюбие и безграничную любовь к своему делу. Исследователь руководил раскопками с 1888 по 1907 год, а археологические изыскания на территории Херсонеса, предпринятые им более 100 лет тому назад, положили начало систематическому изучению истории этого древнего города и позволили установить его беспрерывное существование с V в. до н. э. вплоть до XV в. н. э.

По инициативе и благодаря усилиям К.К. Косцюшко-Валюжинича в Херсонесе был организован «Склад местных древностей», в котором хранились и демонстрировались всем желающим материалы, обнаруженные при раскопках Херсонеса. Несмотря на то, что первые археологические исследования были проведены на территории Херсонеса в 1827 году, планомерные изыскания были начаты только в 1888-м. Именно в это время формировалась археология Севастополя – на основе изучения его «предтечи» – древнего Херсонеса.

Выставка проводится на базе Севастопольского государственного университета, деятельность которого тесным образом связана с Херсонесским музеем. Совместные выставочные и образовательные проекты, практика студентов, участие сотрудников университета в изучении Херсонеса и Южного пригорода – все это способствует формированию крепких научных связей между нашими учреждениями.

Выставка впервые представляет на территории университета концентрированную историю раскопок Херсонеса в фотографиях, предметах и книгах. Посетители увидят снимки, иллюстрирующие главные события из жизни Херсонесского музея, основные экспедиции, фрагменты экспозиций, печатные издания.

Хронологически выставка охватывает период с 1892 по 2022 год и освещает основные события из истории музея за прошедшие 130 лет, последовательность проводимых археологических экспедиций. Также экспозиция знакомит с людьми, которые сыграли ключевую роль в истории музея и раскопок Херсонеса.

Фото: Минкультуры РФ