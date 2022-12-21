Российский кинокомикс «Гром: Трудное детство» дебютировал в Москве

Премьера приквела фильма «Майор Гром: Чумной доктор» состоялась в столичном кинотеатре «Октябрь» 21 декабря, передает ТАСС.





В основе «Трудного детства» и «Чумного доктора» — серия комиксов издательства Bubble о майоре полиции Игоре Громе. В новой ленте зрители увидят юного Игоря, ученика шестого класса, который свободное время проводит на улицах альтернативного бандитского Петербурга вместе с закадычным другом Игнатом. Они ищут, как заработать, и попадают в сомнительную историю. В это время Гром-старший вместе с напарником занимается поиском нового криминального босса города.





Над картиной работала команда «Чумного доктора» с некоторыми изменениями. В касте проекта — Кай Гетц, Владимир Яганов, Сергей Марин и др. Фильм снял Олег Трофим.



21 декабря вышел финальный трейлер фильма. В финале ролика показали взрослого Грома в исполнении Тихона Жизневского, который встречается с отцом и спрашивает, где же он так долго пропадал. Премьера ленты состоится на стриминге «Кинопоиск» 1 января в 20:23 мск.



