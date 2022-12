Стартовые сборы сиквела «Аватара» в СНГ стали лучшими в 2022 году

За первые уикэнд в прокате блокбастер «Аватар: Путь воды» собрал в странах СНГ почти 166 млн рублей, сообщил «БК».





С этим результатом The Way of Water обогнал премьерную кассу первой части фэнтези-франшизы в шесть раз.





Вторым по стартовым сборам в СНГ фильмом стал сиквел «Доктора Стрэнджа». Его результат оказался почти в два раза меньше ленты Джеймса Кэмерона и составил 94 млн рублей. На третьем месте — «Тор: Любовь и гром» с 82 млн рублей. За ним следуют продолжение «Чёрной пантеры» с подзаголовком «Ваканда навеки» (73 млн) и «Чёрный Адам» с 57 млн.





Мировые сборы «Аватара 2» за пять дней составили почти $500 млн, что обеспечило студии Disney преодоление отметки в $4 млрд кассовых сборов по итогам уходящего года.





Ранее представители коренных народов США обвинили режиссера «Пути воды» Джеймса Кэмерона в расизме и эксплуатации культуры и истории угнетения их племен, в том числе с целью удовлетворения «комплекса белого спасителя». Постановщик не ответил на обвинения.





Фото: кадр из «Аватара 2»