Лучшим иностранным новогодним фильмом по версии россиян стал «Один дома»

Лучшим иностранным новогодним фильмом по версии россиян стал «Один дома»

21.12.2022

Список любимых зарубежных новогодних и рождественских кинокартин российских зрителей составил телеканал Cinema по итогам опроса, сообщает «Газете.Ru».