Лучшим иностранным новогодним фильмом по версии россиян стал «Один дома»

Список любимых зарубежных новогодних и рождественских кинокартин российских зрителей составил телеканал Cinema по итогам опроса, сообщает «Газете.Ru».





Больше всех голосов собрала комедия Криса Коламбуса с Макколеем Калкиным в главной роли. Фильм 1990 года выбрали 72% респондентов. Его сиквел с подзаголовком «Затерянный в Нью-Йорке» (1992) расположился на втором месте (18%), а «Три орешка для Золушки» (1973) чешского режиссера Вацлава Ворличека — на третьем (15,5%).





Следом разместились ромком «Реальная любовь» (2003), «Гринч — похититель Рождества» (2000) с Джимом Керри, «Отпуск по обмену» 2006 года, мелодрама «Семьянин» (2000) с Николасом Кейджем. Фильмы о Гарри Поттере набрали 6,5% и заняли восьмое место. Топ-10 замкнули «Пока ты спал» (1995) с Сандрой Баллок и «Рождественская история» Роберта Земекиса с Джимом Керри в роли Эбенезера Скруджа.





Фото: кадр из Home Alone