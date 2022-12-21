Институт русского языка им. А.С. Пушкина назвал слово 2022 года

Слово уходящего года по версии научного заведения связано с историей и переосмыслением прошлого, говорится на его странице во «Вконтакте».





Наследие — слово 2022 года по версии Института Пушкина, который каждый год подводит итоги соответствующего анализа «материала русскоязычной коммуникации». Исследование не претендует на научность. Его цель — поиск «слова позитивного звучания и общественной поддержки». Поэтому сотрудники исключили все термины с политическим и военным смыслом.





При оценке лексикона использовались количественные и качественные методы. Источниками статистики стали Wordstat.yandex, «Медиалогия» и «Интегрум». Содержательный анализ показал, что обращение к историческому и культурному наследию страны в этом году стало особенно значимым. О наследии говорили первые лица, участники масштабных фестивалей и других мероприятий.





В ИРЯ им. Пушкина подчеркнули, что в нынешнее сложное время особенно важна идея переосмысления исторического прошлого с его ошибками и успехами. Это необходимо для понимания дальнейшего пути.





Ранее слово года выбрали два британских словаря: Collins остановился на permacrisis (перманентный кризис), Oxford — на goblin mode («режим гоблина»). Американский словарь Уэбстера назвал газлайтинг.





Фото: Pixabay