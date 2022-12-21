Вышел трейлер перезапуска «Азазеля» об Эрасте Фандорине в XXI веке

Премьера сериала «Фандорин. Азазель» состоится 19 января на стриминге «Кинопоиск». Ролик опубликован на ютью-канале «Кинопоиск Премьеры».





Действие разворачивается в XXI веке в альтернативном Петрограде, столице Российской империи. Молодой следователь Эраст Фандорин поступает на службу в сыскное управление полиции, где перебирает бумаги, пока не сталкивается с делом о суициде в парке. Чем больше он погружается в расследование, тем запутаннее становится история. В итоге Фандорин выходит на след тайной организации.





Главную роль сыграл Владислав Трон. Также в касте — Максим Матвеев, Мила Ершова, Евгений Стычкин, Милена Радулович. Сериал снял Нурбек Эген по сценарию Сергея и Никиты Поповых и Дмитрия Иванова.



