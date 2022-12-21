Два музея Красноярска приглашают на выставку, посвященную Василию Сурикову

Два музея Красноярска приглашают на выставку, посвященную Василию Сурикову

21.12.2022

Межмузейный проект «Путь великого мастера» приурочен к 175-летию художника, которое будет отмечаться в будущем году. Об этом пишут Gornovosti.