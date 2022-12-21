Два музея Красноярска приглашают на выставку, посвященную Василию Сурикову

Адвокат Сол Гудман из сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» стал ролью всей жизни ак...
Стали известны величайшие актеры всех времен по версии Empire. Полный список приведен на...
Премьера сериала «Фандорин. Азазель» состоится 19 января на стриминге «Кинопоиск». Ролик опубликов...
Межмузейный проект «Путь великого мастера» приурочен к 175-летию художника, которое будет отмечать...
После премьеры фильма Джеймса Кэмерона в соцсетях начали появляться негативные отзывы представител...
Стали известны величайшие актеры всех времен по версии Empire. Полный список приведен на...
Премьера сериала «Фандорин. Азазель» состоится 19 января на стриминге «Кинопоиск». Ролик опубликов...
Межмузейный проект «Путь великого мастера» приурочен к 175-летию художника, которое будет отмечать...
После премьеры фильма Джеймса Кэмерона в соцсетях начали появляться негативные отзывы представител...
Число учреждений культуры Свердловской области, присоединившихся к проекту «Пушкинская карта», выр...
Государственный Эрмитаж открыл к 1100-летию крещения Алании выставку о ее истории и куль...
Ролик по экранизации одноименной повести Кира Булычева опубликовали на youtube-канале компании Cen...
Автограф композитора Сергея Рахманинова обнаружили в фондах Российского национального музея музыки...
Выставка «Названо Вазари. Возрождение», посвященная эпохе Возрождения и ее интерпретациям в искусс...
Картины известных художников Василия Сурикова, Павла Чистякова, Григория Мясоедова и др. впервые пре...
Netflix показал трейлер проекта Live to Lead («Прирожденные лидеры»), исполнительными продюсерами ...
Всероссийский историко-этнографический музей (ВИЭМ) представит в Торжке под Тверью выставку о плюсах...
Netflix поделился роликом по научно-фантастической драме JUNG_E на официальном ютьюб-канале. ...
Пять вузов, подведомственных Минкультуры РФ, в том числе Академия русского балета и Российский инсти...
Приквел «Чумного доктора» дебютирует эксклюзивно на стриминге «Кинопоиск». Ролик доступен на ютьюб...
По крайней мере 72 артефакта будут возвращены в Индию из 11 стран мира. Об этом говоритс...
Рейтинг киноканала возглавила черная комедия Дэниелов «Всё везде и сразу» с Мишель Йео в главной р...
Дебютный ролик по фильму Клима Шипенко покажут в новогоднюю ночь, сообщил глава Первого канала на ...
Киностудия им. М. Горького займется производством игровых, документальных и научно-популярных фильмо...
Исполнитель роли супергероя отреагировал в соцсетях на беспокойство поклонников по поводу возможно...
21.12.2022