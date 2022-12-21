Два музея Красноярска приглашают на выставку, посвященную Василию Сурикову

Межмузейный проект «Путь великого мастера» приурочен к 175-летию художника, которое будет отмечаться в будущем году. Об этом пишут Gornovosti.

Межмузейный проект «Путь великого мастера» приурочен к 175-летию художника, которое будет отмечаться в будущем году. Об этом пишут Gornovosti.



Выставка проходит в Художественном музее им. Сурикова и Музее-усадьбе автора, родившегося в Красноярске. Проект позволяет проследить путь его становления: от детских рисунков, первых акварелей, академических работ до масштабных произведений. Посетители могут увидеть более 100 работ.





В Художественном музее представлены эскизы росписи для Вселенских соборов из Русского музея. Наброски для храма Христа Спасителя в Москве в отредактированном виде появились на фресках кафедрального собора. Однако в 1930-е годы он был уничтожен. В сохранившихся эскизах можно увидеть первоначальный замысел автора. Здесь же можно увидеть этюды к «Утру стрелецкой казни», «Боярыне Морозова», «Взятию снежного городка» и «Минусинский альбом» с акварелями, созданными в поездке по Хакассии.





В Музее-усадьбе Сурикова выставлены наброски и отрисовки деталей картин «Покорение Сибири Ермаком» и «Степан Разин».





Выставка открыла программу юбилейный мероприятий, среди которых запланированы «Суриковские чтения — 2023», Зимний Суриковский фестиваль и др. Ее можно посетить до 12 марта.





Фото: Pixabay