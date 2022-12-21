Коренные американцы обвинили авторов ленты «Аватар: Путь воды» в расизме

После премьеры фильма Джеймса Кэмерона в соцсетях начали появляться негативные отзывы представителей коренных народов США, сообщает Los Angeles Times.





Сиквел «Аватара» называют расистским фильмом из-за эксплуатации культур коренных американских племен. «Наши культуры использовали самым пагубным образом, чтобы удовлетворить комплекс белого спасителя», — написала художница Юэ Бегай из навахо, призвав к бойкоту картины.





Общественные деятели, активисты и обычные коренные жители Северной Америки неоднократно подчеркивали, что Кэмерон заимствовал историю угнетения и вытеснения их народов белыми людьми. Племя на’ви, в котором они увидели себя, представлено в положительном ключе. Но главным действующим лицом все равно остается белый человек, уточняется в комментариях. Также отмечается, что в ленте не задействовали ни одного коренного американца.





Джеймс Кэмерон и студия Disney не комментировали обвинения в расизме.





Фильм вышел на минувшей неделе. За пять дней в прокате он заработал почти $500 млн.





Фото: кадр из «Аватара 2»