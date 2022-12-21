Вышел первый тизер фильма «Сто лет тому вперед» об Алисе Селезневой

Ролик по экранизации одноименной повести Кира Булычева опубликовали на youtube-канале Сentral Partnership.





На кадрах представили одного из главных героев — школьника Колю Герасимова в исполнении Марка Эйдельштейна («Страна Саша», «Монастырь»). Он встречает девочку из будущего Алису Селезневу, лицо которой авторы пока не показали. Кому досталась ее роль — не сообщается.





Современный москвич Коля играет в видеоигры, пишет рэп и проводит время с друзьями. Алиса живет на 100 лет позже, разбирается в боевых искусствах, иноземных животных, а также истории Галактики. Интерес к прошлому не случаен — в войне между земной коалицией и космическими пиратами погибла ее мама. Когда пиратские силы окрепнут и нанесут новый удар, миры перемешаются, а Коля и Алиса встретятся. От них будет зависеть будущее вселенной.





Фильм Александра Андрющенко планируют выпустить в широкий прокат в конце 2023 года.



