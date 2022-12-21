Вышел первый тизер фильма «Сто лет тому вперед» об Алисе Селезневой
Вышел первый тизер фильма «Сто лет тому вперед» об Алисе Селезневой
21.12.2022
Ролик по экранизации одноименной повести Кира Булычева опубликовали на youtube-канале Сentral Partnership.
На кадрах представили одного из главных героев — школьника Колю Герасимова в исполнении Марка Эйдельштейна («Страна Саша», «Монастырь»). Он встречает девочку из будущего Алису Селезневу, лицо которой авторы пока не показали. Кому досталась ее роль — не сообщается.
Современный москвич Коля играет в видеоигры, пишет рэп и проводит время с друзьями. Алиса живет на 100 лет позже, разбирается в боевых искусствах, иноземных животных, а также истории Галактики. Интерес к прошлому не случаен — в войне между земной коалицией и космическими пиратами погибла ее мама. Когда пиратские силы окрепнут и нанесут новый удар, миры перемешаются, а Коля и Алиса встретятся. От них будет зависеть будущее вселенной.
Фильм Александра Андрющенко планируют выпустить в широкий прокат в конце 2023 года.