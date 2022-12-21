Леонардо Ди Каприо и Мерил Стрип попали в список величайших актеров по версии Empire

Стали известны величайшие актеры всех времен по версии Empire. Полный список приведен на сайте издания.

В перечне есть Дензел Вашингтон, Том Хэнкс, Роберт Де Ниро, Бетт Дэвис, Натали Портман, Джин Хэкмен, Хит Леджер, Кэтрин Хепберн, Том Круз, Леонардо Ди Каприо, Тильда Суинтон, Сэмюэл Л. Джексон, Тосиро Мифунэ.





Также в рейтинге значатся Мерил Стрип, Кристиан Бейл, Мишель Уильямс, Энтони Хопкинс, Гари Олдмен, Флоренс Пью, Сидни Пуатье, Джулианна Мур, Шах Рукх Кхан, Бастер Китон, Шарлиз Терон, Лоуренс Оливье, Кейт Уинслет, Пенелопа Крус и другие.





Ранее режиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что Леонардо Ди Каприо мог не получить роль Джека Доусона в «Титанике», потому что хотел попасть в фильм без прохождения проб. По словам режиссера, актер очаровал всех женщин, которые пришли в тот день в киностудию, и решил, что его берут на роль.





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