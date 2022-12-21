Количество свердловских учреждений в проекте «Пушкинская карта» выросло в пять раз

На старте проекта молодежь могла посетить мероприятия по карте только в крупных городах, на данный момент в программу включены культурные учреждения в 39 муниципалитетах области.





За время действия программы молодые люди посетили мероприятия более 250 тыс. раз.





Больше всего молодые люди посещали Екатеринбургский музей изобразительных искусств, «Эрмитаж Урал», мультимедийный исторический парк «Россия — моя история. Свердловская область», Свердловский областной краеведческий музей и музейно-выставочный комплекс Лесного. Популярностью также пользуются музейный комплекс УГМК и частные выставочные галереи «Синара Арт» и «Главный проспект».





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