Количество свердловских учреждений в проекте «Пушкинская карта» выросло в пять раз

21.12.2022
Число учреждений культуры Свердловской области, присоединившихся к проекту «Пушкинская карта», выросло с начала года почти в пять раз — с 80 до 390. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
На старте проекта молодежь могла посетить мероприятия по карте только в крупных городах, на данный момент в программу включены культурные учреждения в 39 муниципалитетах области.
За время действия программы молодые люди посетили мероприятия более 250 тыс. раз.
Больше всего молодые люди посещали Екатеринбургский музей изобразительных искусств, «Эрмитаж Урал», мультимедийный исторический парк «Россия — моя история. Свердловская область», Свердловский областной краеведческий музей и музейно-выставочный комплекс Лесного. Популярностью также пользуются музейный комплекс УГМК и частные выставочные галереи «Синара Арт» и «Главный проспект».
Фото: Pixabay