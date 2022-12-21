В Эрмитаже открылась выставка к 1100-летию крещения Алании

По словам генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, в экспозиции собрано более 500 предметов из коллекции нескольких музеев.





На выставке, построенной в хронологическом порядке, представлено парадное оружие и конская упряжь, ювелирные изделия, стеклянная и керамическая посуда, костюмы, фрагменты церковного убранства и предметы христианского культа.





Экспонаты для выставки предоставили Государственный исторический музей, Государственный музей искусства народов Востока, Музей древностей Алании Северо-Осетинского государственного университета имени К. Л. Хетагурова, Институт истории и археологии Республики Северная Осетия — Алания, Национальный музей Республики Северная Осетия — Алания, Российский этнографический музей, Художественный музей имени М. С. Туганова, Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук, библиотека Российской академии наук.





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