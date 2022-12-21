В фондах Музея музыки нашли неизвестный ранее автограф Рахманинова

21.12.2022

В фондах Музея музыки нашли неизвестный ранее автограф Рахманинова

Автограф композитора Сергея Рахманинова обнаружили в фондах Российского национального музея музыки (РНММ). Об этом сообщили в Telegram-канале Минкультуры.

Ранее надпись не была зафиксирована в каталогах и нигде не публиковалась.

«Находкой стала дарственная надпись на портрете музыканта: „От С. Рахманинова. 26 марта 1916 года“, — говорится в сообщении. — Факт <...> обнаружения — важное событие для всего культурного сообщества».

В министерстве также отметили, что автографы Рахманинова относятся к первой категории ценности и имеют мировое значение.

«Фотография хранилась в коллекции архивно-рукописных материалов советского трубача, профессора Московской консерватории Сергея Еремина», — уточнили в сообщении.

Фото: Pixabay