В фондах Музея музыки нашли неизвестный ранее автограф Рахманинова

Картины известных художников Василия Сурикова, Павла Чистякова, Григория Мясоедова и др. впервые пре...
Netflix показал трейлер проекта Live to Lead («Прирожденные лидеры»), исполнительными продюсерами ...
Всероссийский историко-этнографический музей (ВИЭМ) представит в Торжке под Тверью выставку о плюсах...
Netflix поделился роликом по научно-фантастической драме JUNG_E на официальном ютьюб-канале. ...
Пять вузов, подведомственных Минкультуры РФ, в том числе Академия русского балета и Российский инсти...
Картины известных художников Василия Сурикова, Павла Чистякова, Григория Мясоедова и др. впервые пре...
Netflix показал трейлер проекта Live to Lead («Прирожденные лидеры»), исполнительными продюсерами ...
Всероссийский историко-этнографический музей (ВИЭМ) представит в Торжке под Тверью выставку о плюсах...
Netflix поделился роликом по научно-фантастической драме JUNG_E на официальном ютьюб-канале. ...
Пять вузов, подведомственных Минкультуры РФ, в том числе Академия русского балета и Российский инсти...
Приквел «Чумного доктора» дебютирует эксклюзивно на стриминге «Кинопоиск». Ролик доступен на ютьюб...
По крайней мере 72 артефакта будут возвращены в Индию из 11 стран мира. Об этом говоритс...
Рейтинг киноканала возглавила черная комедия Дэниелов «Всё везде и сразу» с Мишель Йео в главной р...
Дебютный ролик по фильму Клима Шипенко покажут в новогоднюю ночь, сообщил глава Первого канала на ...
Киностудия им. М. Горького займется производством игровых, документальных и научно-популярных фильмо...
Исполнитель роли супергероя отреагировал в соцсетях на беспокойство поклонников по поводу возможно...
Шоу к 100-летию Юрия Никулина «Клоун» покажут в Екатеринбурге 23 декабря. Об этом сообщила директо...
Координационный комитет ПФКИ согласовал сроки заявочной кампании нового грантового конкурса, сообщил...
Режиссер заявил о желании снять еще один фильм, который стал бы ребутом знаменитой научно-фантасти...
Актер обратился в соцсетях к фанатам, чтобы прояснить будущее героя в его исполнении.
20 декабря в Центральном доме кинематографистов в Москве прошел показ фильма режиссера-документали...
В Москве названы победители Первой национальной премии им. Дзиги Вертова за достижения в о...
Жюри Международной литературной премии имени Фазиля Искандера объявило имена лауреатов шес...
Студент-физик из Университета Квинсленда в Австралии Жермен Тобар взялся разобраться в том, как прои...
В Шереметевском дворце в Санкт-Петербурге начала работать мультимедийная выставка «Когда зеркало зер...
21.12.2022