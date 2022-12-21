В Нижнем Новгороде открылась выставка об эпохе Возрождения

21.12.2022
Выставка «Названо Вазари. Возрождение», посвященная эпохе Возрождения и ее интерпретациям в искусстве последующих эпох открылась в Волго-Вятском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (Нижний Новгород, Арсенал).
В музее можно увидеть гравюры Андреа Мантеньи, графические произведения по рисункам Филиппино Липпи и Рафаэля Санти, работы кисти Лоренцо ди Креди и Виллема Кея, отмечает ТАСС.
Поект «Названо Вазари» состоит из трех частей. Он отсылает к имени Джорджо Вазари — итальянского художника, архитектора, историка искусства, впервые предложившего деление истории искусства на три больших периода. Им и посвящены эти части проекта: «Готика» (выставка состоялась зимой 2021-2022 годов), «Возрождение» и «Маньеризм» (проект запланирован на осень 2023 года — зиму 2024 года).
Выставка объединяет разнообразные произведения из коллекции ГМИИ им. А. С. Пушкина — от живописи и графики до книг, медалей и декоративного искусства.
Фото: Pixabay