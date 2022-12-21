В поселке Изборск под Псковом начала работать выставка живописи на исторические темы

21.12.2022

В поселке Изборск под Псковом начала работать выставка живописи на исторические темы

Картины известных художников Василия Сурикова, Павла Чистякова, Григория Мясоедова и др. впервые представили на выставке «Россия. Истоки». Она открылась в новом выставочном центре в поселке Изборск Псковской области. 

Выставочный проект представил образцы русского академического искусства, сюжеты которых связаны с историей России от начала ее основания и до XVIII века. Все экспонаты выставки — подлинные, пишет ТАСС.

Основу выставки составляют уникальные произведения отечественной живописи и графики из собрания Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, а также из фондов музея-памятника «Исаакиевский собор», музея архитектурной художественной керамики «Керамарх».

Федеральный музей-заповедник «Изборск» основан в 1964 году.

Фото: Pixabay