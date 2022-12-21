Принц Гарри и Меган Маркл представили новое документальное шоу
Принц Гарри и Меган Маркл представили новое документальное шоу
21.12.2022
Netflix показал трейлер проекта Live to Lead («Прирожденные лидеры»), исполнительными продюсерами которого стали граф и графиня Сассекские. Ролик доступен на ютьюбе стриминга.
В видео принц Гарри отмечает, что сериал вдохновлен Нельсоном Манделой. Меган Маркл приводит его слова о важности влияния на жизни людей. Проект представит истории борцов за перемены. Зрителей ждут семь серий, в которых выдающиеся современники порассуждают о своем наследии, расскажут о своих ценностях, ежедневной дисциплине, способах мотивации других людей.
Среди них — глава кабмина Новой Зеландии Джасинда Ардерн, скончавшаяся два года назад судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, лидер фемдвижения 1960-1970 годов в США Глория Стайнем, борцы за социальную справедливость адвокат Брайан Стивенсосн (США) и регбист Сия Колиси (ЮАР), борец с апартеидом Альби Сакс (ЮАР) и эко-активистка Грета Тунберг (Швеция).
Документалку снял Джефф Блэквелл. Релиз назначен на 31 декабря.
Ранее вышел доксериал «Гарри и Меган», в котором пара рассказала историю своих отношений и показала фото и видео из личного архива. Шоу стало самым просматриваемым документальным проектом «Нетфликса».