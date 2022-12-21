Под Тверью начнет работать выставка о достижениях и недостатках советской эпохи

21.12.2022

Под Тверью начнет работать выставка о достижениях и недостатках советской эпохи

Всероссийский историко-этнографический музей (ВИЭМ) представит в Торжке под Тверью выставку о плюсах и минусах, о достижениях и недочетах советской эпохи. Об этом сообщила ТАСС директор ВИЭМ Ирина Жукова.

По ее словам, экспозиция выставки разместится в пяти тематических залах.

Выставка откроется 27 декабря на 2-м этаже «Дома России» в Торжке. 100-летие образования СССР будет отмечаться 30 декабря. 

Фото: Pixabay