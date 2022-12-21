Академия балета и ГИТИС запустят цифровые кафедры

Академия балета и ГИТИС запустят цифровые кафедры

21.12.2022

Пять вузов, подведомственных Минкультуры РФ, в том числе Академия русского балета и Российский институт театрального искусства (ГИТИС), в 2023 году откроют цифровые кафедры в рамках программы «Приоритет-2030».