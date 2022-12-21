Индия планирует вернуть более 70 артефактов из 11 стран

21.12.2022
По крайней мере 72 артефакта будут возвращены в Индию из 11 стран мира. Об этом говорится в ответе на депутатский запрос министерства культуры южноазиатской республики.
В Индию будут доставлены 8 культурных объектов из Австралии, 17 из Сингапура, 9 из Великобритании, 31 из США, а также по одному из Бангладеш, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Швейцарии.
Артефакты были в разное время украдены и незаконно вывезены из Индии. В их числе — античные идолы и скульптуры.
В индийском Минкультуры напомнили, что с 2014 года активно занимаются поиском и возвращением таких ценностей.
Ранее стало известно, что Специальное подразделение полиции Южного индийского штата Тамилнад, занимающееся расследованием похищенных идолов, обнаружило трех старинных идолов, украденных из храма в районе Улундурпеттай штата более десяти лет назад.
По данным издания The Hindu, коллекционер произведений искусства Шобха Дурайраджан, которая купила артефакты из галереи Апарна, попала в поле зрения полиции Крыла Идолов после того, как она зарегистрировала их в Археологическом управлении Индии.
Фото: Pixabay