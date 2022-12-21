В РФ будут делать фильмы при помощи технологии, применяемой на съемках «Мандалорца»

21.12.2022

В РФ будут делать фильмы при помощи технологии, применяемой на съемках «Мандалорца»

Киностудия им. М. Горького займется производством игровых, документальных и научно-популярных фильмов на своей новой студии виртуального продакшена с использованием технологий комбинированной съемки ARFX и дополненной реальности AR и XR. Она проецирует цифровые объекты прямо позади актеров. Об этом заявили в пресс-службе Киностудии Горького.

Такая технология нередко используется при съемках голливудских блокбастеров, в частности, сериала «Мандалорец».

Представители киностудии подчеркнули, что производители контента по всему миру используют технологии виртуальных декораций и фонов, что открывает больше возможностей в производстве фильмов и сериалов, рекламных и музыкальных видео, а также телепередач. 

Фото: Pixabay