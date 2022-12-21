Опубликован тизер южнокорейского сай-фая «Чон-И» от режиссера «Поезда в Пусан»
Опубликован тизер южнокорейского сай-фая «Чон-И» от режиссера «Поезда в Пусан»
21.12.2022
Netflix поделился роликом по научно-фантастической драме JUNG_E на официальном ютьюб-канале.
Действие разворачивается в постапокалиптическом XXII веке. Климатические изменения делают жизнь людей на Земле невозможной — они переселяются в специальное убежище, где со временем начинается война. Исследователь из лаборатории искусственного интеллекта возглавляет эксперимент по клонированию мозга элитного солдата — своей матери. Эксперимент может положить конец гражданской войне.
Премьера фильма назначена на 20 января на «Нетфликсе».
Фильм по собственному сценарию снял Ён Сан Хо, известный по зомби-дилогии «Поезд в Пусан» и сериалу «Зов ада». Главные роли исполнили Ким Хён Чжу, Рю Гён Су и Кан Су Ён, для которой роль в ленте стала последней. Актриса скончалась весной 2022 года.