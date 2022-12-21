В Екатеринбурге к 100-летию Никулина детям участников СВО покажут шоу

21.12.2022

В Екатеринбурге к 100-летию Никулина детям участников СВО покажут шоу

Шоу к 100-летию Юрия Никулина «Клоун» покажут в Екатеринбурге 23 декабря. Об этом сообщила директор цирка Тамара Бортникова.

Первый показ решено сделать благотворительным — его посетят дети участников СВО и дети из многодетных семей.

Шоу — совместный проект Российской государственной цирковой компании и Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.

В нем зритель увидит узнаваемые художественные кинообразы, услышит памятные мелодии. В шоу выступят Заслуженные артисты РФ, укротители тигров Карина и Артур Багдасаровы, Заслуженный артист РФ Сергей Просвирнин и многие другие.

Фото: Pixabay