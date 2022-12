Названы лучшие фантастические фильмы 2022 года по версии FAN

Рейтинг киноканала возглавила черная комедия Дэниелов «Всё везде и сразу» с Мишель Йео в главной роли. Об этом ТАСС рассказали представители вещателя.





«Всё везде и сразу» рассказывает о том, как Эвелин (Йео) открывает доступ к воспоминаниям и способностям разных версий себя из других миров. Однако все вселенные находятся под угрозой, которую она должна предотвратить, попутно наладив контакт с дочерью-подростком.





Вместе с этой лентой тройку лидеров составили марвеловские сиквелы: «Черная пантера: Ваканда навеки» и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Далее расположились новая версия «Бэтмена» Мэтта Ривза, сай-фай-комедия «Проект «Адам» Шона Леви, продолжение Jurassic Park с подзаголовком «Господство» Джона Шварцмана, Something in the Dirt Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда.





FAN составил список на основе информации о бокс-офисах, зрительских и профессиональных оценках и мнениях, опубликованных на IMDB, Rottentomatoes, Yardbarker, IGN, «Кинопоиске», Film.ru и других зарубежных и российских сервисах и СМИ. Также учитывалось мнение программной дирекции канала.





Фото: кадр из «Всё, везде и сразу»