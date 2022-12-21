Константин Эрнст анонсировал первый тизер снятой на МКС ленты «Вызов»

Константин Эрнст анонсировал первый тизер снятой на МКС ленты «Вызов»

21.12.2022

Дебютный ролик по фильму Клима Шипенко покажут в новогоднюю ночь, сообщил глава Первого канала на презентации сезона «Централ Партнершип». Об этом пишет «РГ».