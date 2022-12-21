Константин Эрнст анонсировал первый тизер снятой на МКС ленты «Вызов»

Приквел «Чумного доктора» дебютирует эксклюзивно на стриминге «Кинопоиск». Ролик доступен на ютьюб...
Рейтинг киноканала возглавила черная комедия Дэниелов «Всё везде и сразу» с Мишель Йео в главной р...
Дебютный ролик по фильму Клима Шипенко покажут в новогоднюю ночь, сообщил глава Первого канала на ...
Исполнитель роли супергероя отреагировал в соцсетях на беспокойство поклонников по поводу возможно...
Координационный комитет ПФКИ согласовал сроки заявочной кампании нового грантового конкурса, сообщил...
Приквел «Чумного доктора» дебютирует эксклюзивно на стриминге «Кинопоиск». Ролик доступен на ютьюб...
Рейтинг киноканала возглавила черная комедия Дэниелов «Всё везде и сразу» с Мишель Йео в главной р...
Дебютный ролик по фильму Клима Шипенко покажут в новогоднюю ночь, сообщил глава Первого канала на ...
Исполнитель роли супергероя отреагировал в соцсетях на беспокойство поклонников по поводу возможно...
Координационный комитет ПФКИ согласовал сроки заявочной кампании нового грантового конкурса, сообщил...
Режиссер заявил о желании снять еще один фильм, который стал бы ребутом знаменитой научно-фантасти...
Актер обратился в соцсетях к фанатам, чтобы прояснить будущее героя в его исполнении.
20 декабря в Центральном доме кинематографистов в Москве прошел показ фильма режиссера-документали...
В Москве названы победители Первой национальной премии им. Дзиги Вертова за достижения в о...
Жюри Международной литературной премии имени Фазиля Искандера объявило имена лауреатов шес...
Студент-физик из Университета Квинсленда в Австралии Жермен Тобар взялся разобраться в том, как прои...
В Шереметевском дворце в Санкт-Петербурге начала работать мультимедийная выставка «Когда зеркало зер...
20 декабря в новом выставочном зале Государственного историко-архитектурного и природного музея-запо...
Сериал-антология дебютирует эксклюзивно на стриминге 7 января, сообщила пресс-служба сервиса. ...
С 21 по 23 декабря на сайте киносмотра покажут фильмы российской конкурсной программы. ...
Благодаря этой важной для мира Marvel идее можно перемещать персонажей во времени, пояснил исполни...
Масштабная экспозиция заработала в новом выставочном зале 20 декабря, сообщила пресс-служба Минкул...
Джерри Брукхаймер заявил в интервью The Hollywood Reporter о том, что не вычеркнул из планов два ф...
Руководство телеканала решило возродить популярный спортивный сериал, выходивший в 2013-2019 годах, ...
Артефакт стал самым древним экспонатом масштабной выставки Музея истории религий, посвященной трад...
21.12.2022