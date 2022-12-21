Слухи об уходе из DC добрались до Закари Ливая из «Шазама!»

Исполнитель роли супергероя отреагировал в соцсетях на беспокойство поклонников по поводу возможного завершения его сотрудничества со студией.





Сообщения о предполагаемом уходе Закари Ливая появились на фоне масштабных перемен в киновселенной DC, из которой уже «уволили» Супермена Генри Кавилла, Чудо-женщину Галь Гадот и Черного Адама Дуэйна Джонсона.





Ливай отметил, что поклонникам не стоит верить всему, что пишут в Сети. Комментариев по поводу своего участия в будущих проектах DC Studios он не оставил.





Сольный комедийный фильм о Шазаме вышел в 2019 году. Сиквел «Ярость богов» планируется выпустить в 2023-м. Новое руководство DC пока не давало официальных комментариев о судьбе Shazam.





Ранее Джонсон подтвердил, что не вернется к роли Черного Адама в обновленной мультивселенной DC. По его словам, студия продолжит сотрудничать с его компанией по вопросам использования персонажа.





Фото: кадр из Shazam!