Джеймс Кэмерон обсуждает перезапуск «Терминатора» об истории ИИ

Режиссер заявил о желании снять еще один фильм, который стал бы ребутом знаменитой научно-фантастической франшизы. Об этом он рассказал в подкасте Smartless.

Режиссер заявил о желании снять еще один фильм, который стал бы ребутом знаменитой научно-фантастической франшизы. Об этом он рассказал в подкасте Smartless.





По его словам, в настоящее время идет обсуждение этого вопроса. Подробности переговоров он не озвучил. Кэмерон добавил, что в новой истории уделил бы внимание ИИ, а не «сошедшим с ума плохим роботам». Никакой конкретики по новой ленте пока нет.





Кэмерон снял оригинального «Терминатора» 1984 года и его сиквел «Судный день» 1991-го. Также он стал соавтором сюжета последней на сегодня главы франшизы «Темные судьбы» (2019) и ее продюсером. Фильм провалился в прокате.





На прошлой неделе вышел новый фильм Кэмерона «Аватар: Путь воды». За пять дней он собрал в мировом прокате $497 млн. Благодаря этому результату международные сборы студии Disney превысили $4 млрд в уходящем году.





Фото: кадр из фильма «Терминатор: Судный день»