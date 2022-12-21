Джеймс Кэмерон обсуждает перезапуск «Терминатора» об истории ИИ

Джеймс Кэмерон обсуждает перезапуск «Терминатора» об истории ИИ

21.12.2022

Режиссер заявил о желании снять еще один фильм, который стал бы ребутом знаменитой научно-фантастической франшизы. Об этом он рассказал в подкасте Smartless.