Картина «Живой» стала лучшим документальным фильмом на премии имени Вертова

Картина «Живой» стала лучшим документальным фильмом на премии имени Вертова

21.12.2022


В Москве названы победители Первой национальной премии им. Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино. Об этом сообщила пресс-служба премии.