Картина «Живой» стала лучшим документальным фильмом на премии имени Вертова

Координационный комитет ПФКИ согласовал сроки заявочной кампании нового грантового конкурса, сообщ...
Режиссер заявил о желании снять еще один фильм, который стал бы ребутом знаменитой научно-фантасти...
Актер обратился в соцсетях к фанатам, чтобы прояснить будущее героя в его исполнении.
20 декабря в Центральном доме кинематографистов в Москве прошел показ фильма режиссера-документали...
В Москве названы победители Первой национальной премии им. Дзиги Вертова за достижения в о...
Координационный комитет ПФКИ согласовал сроки заявочной кампании нового грантового конкурса, сообщ...
Режиссер заявил о желании снять еще один фильм, который стал бы ребутом знаменитой научно-фантасти...
Актер обратился в соцсетях к фанатам, чтобы прояснить будущее героя в его исполнении.
20 декабря в Центральном доме кинематографистов в Москве прошел показ фильма режиссера-документали...
В Москве названы победители Первой национальной премии им. Дзиги Вертова за достижения в о...
Жюри Международной литературной премии имени Фазиля Искандера объявило имена лауреатов шес...
Студент-физик из Университета Квинсленда в Австралии Жермен Тобар взялся разобраться в том, как прои...
В Шереметевском дворце в Санкт-Петербурге начала работать мультимедийная выставка «Когда зеркало зер...
20 декабря в новом выставочном зале Государственного историко-архитектурного и природного музея-запо...
Сериал-антология дебютирует эксклюзивно на стриминге 7 января, сообщила пресс-служба сервиса. ...
С 21 по 23 декабря на сайте киносмотра покажут фильмы российской конкурсной программы. ...
Благодаря этой важной для мира Marvel идее можно перемещать персонажей во времени, пояснил исполни...
Масштабная экспозиция заработала в новом выставочном зале 20 декабря, сообщила пресс-служба Минкул...
Джерри Брукхаймер заявил в интервью The Hollywood Reporter о том, что не вычеркнул из планов два ф...
Руководство телеканала решило возродить популярный спортивный сериал, выходивший в 2013-2019 годах, ...
Артефакт стал самым древним экспонатом масштабной выставки Музея истории религий, посвященной трад...
Съемочный процесс фильма по гоночной серии продолжался почти два месяца, рассказал постановщик в соц...
Журнал опубликовал эссе 20 постановщиков, включая Гильермо дель Торо, Одри Диван, Уэса Андерсона, Ли...
Об этом сообщила заместитель министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная на заседании...
21.12.2022