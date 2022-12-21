В Доме кино показали фильм о Сикорском

20 декабря в Центральном Доме кинематографистов в Москве прошел показ фильма режиссера-документалиста Юрия Сальникова «Возвращение Сикорского».





Режиссер, которому 87 лет, давно занимается темой авиации и космонавтики и продолжает работать несмотря на преклонный возраст.





Показ фильма, посвященного знаменитому русскому и американскому конструктору Игорю Ивановичу Сикорскому, со дня смерти которого недавно исполнилось 50 лет, можно назвать премьерой. Фильм был снят в СССР и США в 1990 году, но проблемы с американским продюсером не дали возможности показать его по телевидению. Однако несмотря на годы, фильм не устарел и был хорошо принят зрителями. Режиссер смог встретиться с детьми авиаконструктора, которые были воспитаны отцом в православных традициях и сохранили любовь к России и русской культуре.





Фото: Pixabay