В Петербурге начала работать выставка «Когда зеркало зеркалу снится»

21.12.2022

В Петербурге начала работать выставка «Когда зеркало зеркалу снится»

В Шереметевском дворце в Санкт-Петербурге начала работать мультимедийная выставка «Когда зеркало зеркалу снится»: она посвящена творчеству народной артистки России Аллы Демидовой, пишет «Культуромания».

Инициатором проекта стал журналист, автор книги «Алла Демидова. P. S.» театральный критик Сергей Николаевич.

Посетители будут иметь возможность увидеть личные вещи Демидовой, видео и фотоматериалы со спектаклей, костюмы в ролях Гертруды, Раневской, Медеи, Гамлета, Ахматовой. 

Выставка будет открыта до 16 апреля 2023 года.

Фото: Pixabay