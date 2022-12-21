В Петербурге начала работать выставка «Когда зеркало зеркалу снится»

Инициатором проекта стал журналист, автор книги «Алла Демидова. P. S.» театральный критик Сергей Николаевич.





Посетители будут иметь возможность увидеть личные вещи Демидовой, видео и фотоматериалы со спектаклей, костюмы в ролях Гертруды, Раневской, Медеи, Гамлета, Ахматовой.





Выставка будет открыта до 16 апреля 2023 года.





Фото: Pixabay