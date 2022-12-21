В музее-заповеднике «Изборск» открылась выставка «Россия. Истоки»

21.12.2022
Торжественную церемонию открыла Наталия Дубровская, директор Государственного музея-заповедника «Изборск». Она поздравила всех с открытием современного выставочного пространства и подчеркнула его значимость.
«Мы работали над проектом зала пять лет, это наша воплощенная мечта. Этот общественный проект будет способствовать созданию масштабных выставок, представлению лучших музеев страны здесь, в нашем древнем Изборске, на границе Российского государства», - сообщила Наталия Дубровская.
Строительство зала стало возможно благодаря финансовой поддержке компании ПАО «Траснефть» и личному участию Николая Токарева. От имени компании гостей открытия поприветствовал Александр Коновалов, заместитель генерального директора ООО «Транснефть-Балтика».
С приветственным словом на открытии зала и выставки выступили Юрий Мудров, директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», Нина Кутейникова, академик Российской академии художеств, профессор, заслуженный деятель искусств, Георгий Василевич, директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», Наталья Никитина, заведующая кафедрой отечественной истории института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Псков ГУ, представители правительства Псковской области.
Марина Егорова, председатель комитета по туризму Псковской области, вручила Наталии Дубровской благодарственное письмо за вклад в развитие туризма региона от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Выставка «Россия. Истоки» подготовлена при участии Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск» и Музея архитектурной художественной керамики «Керамарх».
Среди экспонатов выставки – произведения великих художников Василия Сурикова, Павла Чистякова, Григория Мясоедова, Бориса Кустодиева, Михаила Авилова и многих других мастеров русского искусства. Представленные произведения выдающихся русских академистов «Россия. Истоки» дают возможность увидеть тот сложный маршрут, по которому двигалось национальное искусство, обращаясь порой к непростым вопросам отечественной истории.
Выставка работает до 26 февраля 2023 года, ежедневно с 10.00 до 17.00, Изборск, ул. Печорская, 37.
Фото: Минкультуры РФ