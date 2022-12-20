Premier анонсировал премьеру томской фантастики «Соцсети»

20.12.2022

Premier анонсировал премьеру томской фантастики «Соцсети»
Сериал-антология дебютирует эксклюзивно на стриминге 7 января, сообщила пресс-служба сервиса.

Не связанные сюжетом истории разворачиваются в Томске в недалеком будущем — в ближайшем десятилетии. Их объединяет тема влияния цифровых технологий на отношения людей, а также идея об одиночестве современного человека и его гиперувлечении соцсетями.

Шоу включает шесть эпизодов, снятых начинающими авторами: Александром Дмитренко (GEX), Валентиной Коровниковой, Баяром Барадиевым и Асаадом Аббудом. В ролях — Любовь Аксенова, Кирилл Кяро, Иван Мулин, Эльдар Калимулин и др.

Все шесть серий «Соцсети» выйдут в день премьеры.

Фото: кадр из эпизода «100% счастья» / Premier