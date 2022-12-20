Стартует онлайн-показ конкурсных работ Patriki Film Festival

20.12.2022

Стартует онлайн-показ конкурсных работ Patriki Film Festival
С 21 по 23 декабря на сайте киносмотра покажут фильмы российской конкурсной программы.

В доступе появятся дебюты и эксперименты отечественных кинематографистов 2021-2022 годов: «Тембот» Тины Мастафовой, «Второе солнце» Рината Ташимова, «Ателье» Михаила Нилова, «Призрачно-белый» Марим Игнатенко, «Гобелен» Рината Бекчинтаева, «Недо» Габриелы Селивановой, «Осень» Вадима Кострова, «Зачем снятся сны» Даниила Зинченко и Тихона Пендюрина.

Конкурсное жюри составили Надежда Михалкова, Василий Степанов (журнал «Сеанс»), Александр Цыпкин, Алексей Акимов (стриминг Start). Председатель — Алексей Герман-мл.

PFF впервые покажет конкурсные работы в онлайн-доступе. Также смотр включает внеконкурсную программу и ретроспективу лент Германа-младшего.

Фото: пресс-служба PFF