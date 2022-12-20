Стартует онлайн-показ конкурсных работ Patriki Film Festival

Сериал-антология дебютирует эксклюзивно на стриминге 7 января, сообщила пресс-служба сервиса. ...
С 21 по 23 декабря на сайте киносмотра покажут фильмы российской конкурсной программы. ...
Благодаря этой важной для мира Marvel идее можно перемещать персонажей во времени, пояснил исполни...
Масштабная экспозиция заработала в новом выставочном зале 20 декабря, сообщила пресс-служба Минкул...
Джерри Брукхаймер заявил в интервью The Hollywood Reporter о том, что не вычеркнул из планов два ф...
Сериал-антология дебютирует эксклюзивно на стриминге 7 января, сообщила пресс-служба сервиса. ...
С 21 по 23 декабря на сайте киносмотра покажут фильмы российской конкурсной программы. ...
Благодаря этой важной для мира Marvel идее можно перемещать персонажей во времени, пояснил исполни...
Масштабная экспозиция заработала в новом выставочном зале 20 декабря, сообщила пресс-служба Минкул...
Джерри Брукхаймер заявил в интервью The Hollywood Reporter о том, что не вычеркнул из планов два ф...
Руководство телеканала решило возродить популярный спортивный сериал, выходивший в 2013-2019 годах, ...
Артефакт стал самым древним экспонатом масштабной выставки Музея истории религий, посвященной трад...
Съемочный процесс фильма по гоночной серии продолжался почти два месяца, рассказал постановщик в соц...
Журнал опубликовал эссе 20 постановщиков, включая Гильермо дель Торо, Одри Диван, Уэса Андерсона, Ли...
Об этом сообщила заместитель министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная на заседании...
Режиссер ответил на сожаления актера, который отказался от роли в «Аватаре» и не получил гонорар $...
Завершился первый этап социальной программы декабрьских выездных спектаклей Театра кукол имени Образ...
Лауреатов Первой театральной премии в 31-й раз наградили в Москве, сообщила пресс-служба проекта. ...
Завершился четвертый Культурный марафон — ежегодный просветительский проект Яндекса при поддержке Ми...
Зрители в Японии столкнулись с массовой отменой премьерных показов фильма Джеймса Кэмерона в минув...
24 и 25 декабря в кинотеатре «Иллюзион» пройдут показы нового узбекского кино.
16 и 17 декабря Ансамбль современной хоровой музыки Altro coro под управлением Александра Рыжинского...
20.12.2022